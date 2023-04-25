Апелляционный суд девятого округа США оставил в силе решение в пользу Apple в деле против Epic Games — коллегия поддержала изначальный вердикт по всем пунктам. Как и в случае с аналогичным судебным решением от 2021 года, Apple вновь не признали монополистом.

В Apple прокомментировали решение апелляционного суда изданию 9to5Mac, назвав его «оглушительной победой». В компании при этом отметили, что не согласны с тем, что суд обязал её разрешить ссылки на альтернативные системы платежей.

Обе стороны могут запросить повторное слушание в апелляционном суде в течение двух недель. Если тот откажет, у них будет 90 дней, чтобы подать петицию на пересмотр в Верховный суд США. В Epic Games отказались комментировать ситуацию.

Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.