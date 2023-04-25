Гарнитура дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) под возможным названием Reality Pro или Reality One, которую компания Apple может показать на своей ежегодной конференции для разработчиков в июне этого года, будет иметь широкий набор функций, пишет журналист Марк Гурман из Bloomberg.

Так, владельцы новинки смогут использовать камеру, FaceTime, музыку и другие приложение Apple в формате смешанной AR- и VR-реальности, а также запускать сторонние приложения для iPad из App Store. Всего же Гурман говорит о сотнях тысяч приложений для iPad, которые можно будет запускать с помощью гарнитуры. Похоже, их не потребуется изменять или переписывать.

Устройство будет полезно и тем, кто имеет хобби: в частности, появятся приложения для медитации и просмотра спортивных соревнований в VR и новый интерфейс Fitness+. Помимо этого, пользователи смогут подключать гарнитуру как внешний монитор для Mac и управлять устройством с помощью рук, глаз, клавиатуры другого гаджета и Siri.

По информации Гурмана, гарнитура получит новый фирменный разъем для зарядки и будет питаться от внешнего аккумулятора, который пользователям придется размещать в своих карманах. Благодаря такому решению шлем будет легче, чем если аккумулятор размещался бы в нем. Это, по мнению Apple, должно повысить удобство при использовании устройства. Недостатком такого решения будет торчащий из шлема провод, который будет тянуться к аккумулятору.

Судя по описанию батареи, она будет напоминать решение для зарядки MagSafe, которая используется для iPhone. Сообщается о кабеле с круглым наконечником, входящий в комплект поставки. Он крепится к гарнитуре с помощью магнита. Чтобы зафиксировать кабель, после присоединения его нужно повернуть. Заявленное время автономной работы устройства составит два часа.

Сама гарнитура будет позиционироваться как устройство премиум‑класса. Корпус AR‑очков будет выполнен из стекла и углеродного волокна. Ожидается, что гарнитура получит два дисплея 4K (по одному на каждый глаз), а также более десятка камер и датчиков, отслеживающих жесты рук и движения глаз. Кроме того, работать гарнитура будет на чипе M2, сообщает Гурман.