Минцифры разработало аналогичный европейскому Digital Markets Act (DMA) законопроект, обязывающий Apple разрешить скачивать приложения из сторонних маркетплейсов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

«Если мы пойдём по стандартной процедуре, то это [внесение законопроекта] будет не раньше, чем осенняя сессия. Если, в том числе, консультации с Госдумой покажут, что это актуальный вопрос и депутатам интересно нас поддержать, мы постараемся максимально быстро внести», — заявил Максут Шадаев, добавив, что соответствующий законопроект уже готов.

Минцифры рассчитывает, что Apple согласится исполнять нормы российского законопроекта, так как «Apple – добросовестная компания» и «даже заплатила штраф, что в текущие времена очень сложно». Несмотря на то что компания прекратила поставлять продукцию в РФ, в январе 2023 г. она заплатила штраф в размере 1,1 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением. Для того чтобы заплатить штраф, компании пришлось получить одобрение от OFAC (подразделение Минфина США). «Я считаю, что это как раз подтверждение, что компания готова добросовестно выполнять требования российского законодательства и продолжать работу на рынке», — пояснил Шадаев.

В прошлом году агентство Bloomberg сообщало, что Apple планирует разрешить пользователям из стран ЕС загружать приложения на устройства iPhone и iPad не только из магазина App Store. Причиной решения послужили требования Евросоюза, которые вступят в силу в 2024 году. На данный момент Apple планирует ввести новые правила лишь в ЕС, однако, если другие страны прибегнут к подобным мерам, то компания может расширить зону действия нововведений.