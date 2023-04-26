По данным аналитической компании Counterpoint Research, Apple в 2022 году увеличила глобальные продажи восстановленных смартфонов на 16% по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому, компания "захватила" свыше 49% всех продаж.

При этом у некоторых других брендов в 2022 году спрос на подержанные и восстановленные смартфоны, наоборот, упал. Например, доля Samsung упала с 28% до 26%, а доля Huawei — с 4% до 2%. Показатели Oppo и Vivo при этом не изменились.

Аналитики компании рассказали, что в минувшем году рынок восстановленных устройств — бывших в употреблении девайсов и подготовленных для повторной продажи — вырос всего на 5 процентов. Цифры роста могли быть еще выше, если бы не падение продаж в Китае, вызванное пандемией.

Снижение продаж на вторичном рынке смартфонов Китая позволило Индии, где этот сегмент за год вырос на 19%, выйти на первое место в мировом рейтинге. Следом за Индией идёт Латинская Америка, где вторичный рынок смартфонов за отчётный период вырос на 18%.

Аналитики отметили, что с 2020 года вторичный рынок смартфонов только растет. В 2023 году, по их данным, тенденция сохранится. Трендом текущего сезона, считают в Counterpoint Research, станут флагманы c поддержкой 5G.