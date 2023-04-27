Microsoft официально представила поддержку iOS устройств в приложении Phone Link. Пользователи iPhone теперь могут отправлять и получать сообщения через iMessage, совершать и принимать звонки, а также просматривать уведомления на телефоне в Windows 11.

Ранее эта функция была доступна в предварительных версиях Windows. Теперь Microsoft начнёт масштабное развёртывание приложения на 85 рынках с 39 языками, на что может потребоваться несколько недель.

Для работы этих функций необходимо использовать iPhone с iOS 14 или новее. Связь с компьютером требует активного соединения Bluetooth. В Microsoft также уточнили, что работа iMessage ограничивается текстовыми сообщениями в личных чатах.

В связи с программной закрытостью iPhone сервис не сможет отображать групповые чаты, фотографии и видео из мессенджера и сохранять истории чатов после завершения сеанса. Все входящие сообщения от iOS в окне Phone Link имеют серые пузыри, что означает неспособность Windows 11 как-то понимать разницу между iMessage-перепиской и обычным SMS-форматом.

Чтобы настроить приложение Phone Link для использования с iPhone, просто запустите приложение и следуйте инструкциям на экране для сопряжения двух устройств.