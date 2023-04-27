Apple добавила в iOS 16.2 службу под кодовым названием countryd. Она нужна для блокировки приложений и функций iPhone по местоположению смартфона. Некоторые функции и приложения iPhone и iPad недоступны в определённых странах из-за местного законодательства.

Отмечается, что в настоящее время Apple использует методы кодирования для ограничения функций iOS в определенных местах. Таким образом большинство ограничений напрямую привязаны к региону устройства, а не к местоположению пользователя.

Новая служба пока активно ни для чего не используется. Она объединяет несколько данных, таких как текущее местоположение GPS, код страны от маршрутизатора Wi-Fi и информацию, полученную от SIM-карты, для определения страны, в которой находится пользователь.

Есть предположение, что countryd понадобилась Apple для iOS 17. Ожидается, что в этой версии OC появится возможность ставить приложения в обход App Store, но только в Европе. С новой службой пользователь из США или России не сможет установить в настройках iPhone европейский регион, чтобы качать приложения из сторонних источников.