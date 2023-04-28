Apple работает над сервисом на основе искусственного интеллекта для обучения людей здоровому образу жизни. Об этом сообщает журналист агентства Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на источники в компании.

Проект существует под кодовым названием Quartz. По информации Гурмана, сервис поможет организовать программу тренировок, дать советы по правильному питанию и сну. У приложения будут медицинские функции и журнал, который сможет вести пользователь. Рекомендации относительно здорового образа жизни подберет искусственный интеллект.

Идея нового сервиса состоит в том, чтобы использовать искусственный интеллект и данные часов Apple Watch для создания персонализированных программ обучения и индивидуальных предложений. Quartz разрабатывается и управляется командами Apple, занимающимися здоровьем, голосовым помощником Siri, искусственным интеллектом, а также подразделением, отвечающим за пользовательские сервисы.

Проект Quartz напоминает сервис LumiHealth, который Apple запустила в Сингапуре при партнёрстве с местным правительством в 2020 году. Пользователи сервиса получали денежные вознаграждения за выполнение определённых задач. В случае с Quartz корпорация собирается взимать ежемесячную плату. Apple планирует запустить Quartz в 2024 году, однако проект приложения может быть отменён, отмечают источники Bloomberg.

Также в компании создадут специальную версию приложения «Здоровье» для iPadOS. Таким образом, Apple хочет повысить популярность этой утилиты. Особенно это касается медицинских учреждений, в которых активно используются планшеты компании.