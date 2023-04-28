Ресурс 9to5Mac получил подробный набор чертежей iPhone 15 Pro от «очень надёжного» источника. Изображения раскрывают новую информацию о дизайне кнопок регулировки громкости и рычажке отключения звука.

Ранее предполагалось, что iPhone 15 Pro и Pro Max получат сенсорные кнопки с тактильной обратной связью вместо классической «механики». Позже инсайдеры заявили, что Apple столкнулась с непредвиденными сложностями в реализации проекта, и отказалась от этой идеи.

Слева iPhone 15 Pro, справа - iPhone 14 Pro

Если верить новым рендерам, iPhone 15 Pro сохранит классические элементы регулировки громкости, а вот слайдер тихого режима превратит в обычную кнопку. По слухам, к ней можно будет привязать и другие действия — например, запуск приложения камеры. При этом базовая и «плюсовая» модели останутся со старым переключателем.

Камера iPhone 15 Pro Max немного увеличится, что, по данным портала, может говорить об установке перископической камеры с пятикратным зумом. Младшая модель iPhone 15 Pro пока останется без этого улучшения. Рамка устройства получила еще более округлую форму, чем у iPhone 14 Pro. А для зарядки смартфона теперь будут использовать порт USB-C.