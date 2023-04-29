Инсайдер ShrimpApplePro опубликовал первые сведения о новой классической гарнитуре Apple. По данным источника, компания действительно переведёт будущие смартфоны и аксессуары на разъём USB Type-C.

Ожидается, что все четыре модели iPhone 15 будут оснащены портом USB-C вместо Lightning. Новые наушники EarPods будут подключаться напрямую к порту USB-C на моделях iPhone 15 без адаптера.

EarPods стали менее популярными с тех пор, как Apple выпустила беспроводные AirPods в 2016 году и убрала разъём для наушников на iPhone, но они остаются более доступным вариантом для покупателей. EarPods также обеспечивают простое проводное прослушивание без необходимости зарядки или сопряжения.

Сейчас Apple продаёт две версии EarPods — с Lightning и 3,5-мм коннектором.

Apple не будет класть новые EarPods в комплекте с iPhone 15, поскольку компания отказалась от наушников в комплекте ещё в 2020 году с выходом iPhone 12. Их придется докупать отдельно. Ожидается, что цена гарнитуры никак не изменится и будет составлять 19 долларов.