Apple отчиталась, что ежемесячное число активных пользователей магазина приложений iOS App Store в Европе составило 101 млн. Компания вынуждена раскрывать количество активных пользователей своих сервисов в соответствии с Законом о цифровых услугах Европейского Союза.

Также согласно данным Apple, число таких пользователей iPadOS достигает 23 млн, macOS App Store — 6 млн пользователей и tvOS App Store — 1 млн пользователей, а у watchOS App Store — менее 1 млн человек. Кроме того сообщается, что подписки Books и Podcasts ежемесячно оплачивают менее 1 млн пользователей. Эти данные основаны на среднем показателе за второе полугодие прошлого года.

По новому закону, любая компания в Европе с ежемесячной аудиторией свыше 45 млн пользователей относится к «очень крупным онлайн-платформам» и обязана передавать ключевые данные исследователям, чтобы «предоставить более полное представление о том, как развиваются онлайн-риски».

Apple рассматривает App Store для своих операционных систем как отдельные платформы, поэтому только магазин приложений для iPhone можно квалифицировать в качестве очень крупной онлайн-площадки с точки зрения европейского законодательства.