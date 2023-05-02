Доля Safari на глобальном рынке десктопных браузеров в марте 2023 года составила 11,87%, сообщают аналитики StatCounter. Это второй результат после Google Chrome.

Safari постепенно увеличивал свою долю с отметки в 9,01% в декабре 2022 года. Возможно, в этом браузеру помогли нововведения в macOS Ventura — поддержка веб-уведомлений и общие группы вкладок.

Браузер Microsoft Edge стал третьим по популярности браузером, его доля составляет 11%. Несмотря на то, что Microsoft активно внедряет в Edge всё новые функции, он потерял в апреле небольшую долю на рынке браузеров для настольных компьютеров.

Google Chrome остаётся самым используемым настольным веб-браузером в мире с долей рынка 66,13%. На четвертом и пятом местах находятся соответственно Firefox (5,65%) и Opera (3,09%).

На мобильном рынке Google Chrome также в лидерах (61,96%), на втором месте Safari с 26,85% пользователей. В целом по всем устройствам Google Chrome занимает первую строчку с долей 63,51%, потом идет Safari (20,43%) и Edge (4,96%).