Apple выпустила первое общедоступное «быстрое» исправление безопасности (Rapid Security Response), направленное на срочное устранение уязвимостей, которые активно эксплуатируются или представляют значительный риск для пользователей.

Rapid Security Response (RSR) были анонсированы на WWDC 2022 и представляют собой патчи, которые в экстренном режиме закрывают критические уязвимости системы. RSR появляются как обычное обновление ПО в соответствующем разделе настроек системы, но на их загрузку и установку требуется всего несколько минут.

Ранее обновления RSR были доступны только для бета-тестеров или разработчиков, но теперь Apple начала распространение RSR для всех пользователей iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 и macOS 13.3.1. После установки обновление добавит букву к версии ПО (например, iOS 16.4.1 (a)). В дальнейшем RSR будет доступно только тем, у кого установлены самые последние версии операционных систем.

В Apple сообщают, что такие патчи безопасности по желанию можно удалить или запретить их автоматическую установку. Однако iPhone все равно получит соответствующие исправления в составе следующего основного обновления iOS.