Apple вместе с Google работают над обновлением для Bluetooth, которое позволит оповещать пользователей смартфонов о нахождении рядом «нежелательных» трекеров, например, AirTag.

У Apple уже есть такая функция: компания добавила её в феврале 2022 года вместе с обновлением для iOS. Если рядом находится «чужой» AirTag, пользователи получают уведомление об этом, а также могут посмотреть, где именно находится трекер. Так Apple отреагировала на жалобы о слежке при помощи устройств.

Теперь Apple и Google планируют расширить эту функцию на смартфоны с операционной системой Android. Это позволит пользователям обеих платформ обнаруживать подозрительные трекеры, находящиеся рядом со смартфонами.

Инициативу корпораций поддержали Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security и Pebblebee — все они имеют подразделения, занимающиеся безопасностью. Производителям помогут инструкциями и опытом, если они захотят встроить новую технологию в свои продукты. Ожидается, что финальная версия стандарта будет готова к концу 2023 года, после чего её встроят в новые версии iOS и Android.