Apple попросила лондонский суд заблокировать иск на $2 млрд. из-за того, что в своё время она намерено снижала производительность iPhone, чтобы продлить срок службы аккумуляторов.

Cудебный иск подал глава по защите прав потребителей Джастин Гутманн от имени пользователей iPhone в Великобритании. Адвокаты Гутмана утверждали в судебных документах, что Apple скрывала проблемы с батареями в некоторых моделях телефонов и тайно устанавливала инструмент управления питанием, который ограничивал производительность смартфонов.

Apple заявила, что судебный иск «необоснован». По информации Reuters, компания категорически отрицает неисправность в батареях iPhone за исключением небольшого числа моделей iPhone 6s. Компания настаивает, что не вводила клиентов в заблуждение относительно проблем с батареями, и напоминает, что в 2017 году принесла публичные извинения за неполадки с батареями iPhone 6s и вызвалась их заменить.

Компания также указала на то, что ее обновление управления питанием, представленное в 2017 году для управления старыми батареями или низким уровнем заряда, снизило производительность iPhone 6 в среднем только на 10%.

Адвокат Apple Дэвид Вольфсон заявил, что в иске фактически утверждается, что «не все батареи могут обеспечить пиковую мощность, требуемую при любых обстоятельствах и в любое время», что характерно для всех устройств с батарейным питанием.