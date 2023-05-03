Apple готовится расширить линейку iPad новой моделью с 14,1-дюймовым дисплеем. А также, если верить инсайдеру Revegnus, планшет может получить процессор Apple M3 Pro.

Для охлаждения мощной SoC планшет предположительно обзаведётся испарительной камерой с большой площадью рассеивания тепла. К тому же производитель может слегка урезать энергопотребление чипа для уменьшения его TDP.

По данным инсайдера, 14,1-дюймовый iPad выйдет не раньше 2024 года. Он утверждает, что к этому времени iPadOS получит некое большое обновление. «Многие функции из macOS переберутся на iPadOS», – написал Revegnus, не вдаваясь в подробности.

К производительности iPad Pro на основе Apple M мы уже привыкли, но тут мало того, что платформа нового поколения, так ещё и версия Pro. Каким образом Apple будет позиционировать столь огромный и мощный iPad, пока можно лишь гадать. Получается, что он будет производительнее многих MacBook, не говоря уже о ноутбуках других производителей.

Кроме мощного процессора, 14,1-дюймовый iPad также может получить 16 ГБ оперативной памяти, что также является впечатляющим показателем для мобильных устройств.