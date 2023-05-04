Исследователи рынка CIRP опубликовали отчет, в соответствии с которым Apple побила все собственные рекорды средней цены iPhone в течение квартала. С декабря 2022 года по март 2023 средняя стоимость iPhone составила $988.

Специалисты CIRP отметили, что обычно средняя цена достигает высокого уровня в сентябре и декабре — после анонса новых смартфонов и перед новогодними праздниками. Однако в последние три месяца 2022-го один экземпляр iPhone продавался в среднем за 972 доллара. Для сравнения, в конце 2021 года ASP составила 949 долларов, в конце 2020 года — 873 доллара.

Аналитики полагают, что на рост средней стоимости повлияла популярность iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, официальная цена которых стартует с отметки 999 долларов. Также потребители чаще покупают дорогие устройства, так как смартфоны Apple медленно теряют в цене.