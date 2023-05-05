Разработчики мессенджера WhatsApp работают над новой функцией для iOS-версии, которая позволит пользователям переносить историю чатов на другой iPhone без использования облачного сервиса iCloud.

В бесплатную версию iCloud входят лишь 5 ГБ облачного хранилища, чего далеко не всегда хватает для создания резервных копий всех приложений и их данных, особенно когда речь заходит о WhatsApp, у которого содержимое чатов может занимать далеко не один гигабайт. Чтобы решить эту проблему, разработчики мессенджера добавят возможность переноса чатов с одного iPhone на другой в обход серверов Apple.

Согласно имеющимся данным, новая функция называется «Перенос чатов на iPhone». Для её использования необходимо скачать WhatsApp на новый iPhone, авторизоваться с тем же номером, а затем сгенерировать на старом смартфоне QR-код и отсканировать его новым устройством. После этого история чатов автоматически переместится на новый смартфон.

Пока новая функция доступна некоторым бета-тестерам, которые установили последнюю версию WhatsApp для iOS из приложения TestFlight. Ожидается, что со временем возможность появится у всех пользователей WhatsApp.