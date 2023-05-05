Apple опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2023 года, из которого стало известно, что компания получила $51,3 млрд от продаж iPhone. Тим Кук отметил, что это всего на 1,4% больше, чем год назад ($50,6 млрд), но это рекордный показатель за мартовский квартал. Кук также заявил, что установленная база активных устройств достигла рекордно высокого уровня.

В целом компания заработала $94,8 млрд – это на 3% меньше, чем в прошлом году, но больше, чем ожидали аналитики. Чистая прибыль Apple составила $24,16 млрд, а прибыль на акцию – $1,52.

Сервисы принесли Apple 20,91 миллиарда долларов, что тоже является рекордным показателем за всё время. Фактически, этот вид деятельности приносит Apple свыше четверти совокупной выручки.

Тем не менее общий объем продаж Apple падает второй квартал подряд. В отчете сообщается, что продажи компьютеров Mac снизились более чем на 31% и составили чуть более $7,17 млрд, а выручка от продажи iPad снизилась почти на 13%, до $6,67 млрд. Выручка с AirPods и Apple Watch во втором финансовом квартале снизилась с 8,81 млрд долларов до 8,76 млрд долларов.

Тим Кук отметил, что рекордные квартальные продажи Apple показала на развивающихся рынках: в Мексике, Индонезии, Филиппинах, Саудовской Аравии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

По оценкам IDC, в первом календарном квартале выручка всех производителей смартфонов сократилась на 15% в годовом сравнении, поэтому рост профильного показателя Apple на 1,4% можно считать положительным результатом.