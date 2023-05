Apple пополнила библиотеку Apple Arcade сразу 20 новыми играми, среди которых есть несколько эксклюзивных проектов. Все они доступны бесплатно подписчикам сервиса.

Среди новинок — эксклюзивный кооперативный роглайк "TMNT Splintered Fate" с видом сверху, где Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль пробиваются сквозь врагов в поисках пропавшего мастера Сплинтера. "TMNT Splintered Fate" позволяет объединиться с друзьями или отправиться в путешествие по Нью-Йорку одному, заручившись поддержкой других персонажей вроде Эйприл О'Нил, Металлоголового, Кейси Джонса и других.

Кроме того, подписчикам Apple Arcade стали доступны 4K-версии популярных мобильных тайтлов Temple Run, Snake.io и Farming Simulator 20, а также великолепная инди-игра Limbo, крутой платформер Getting Over It, гоночная игра What the Car?, Octodad: Dadliest Catch и ряд других игр.

В прошлом году Apple добавила более 50 игр в каталог Apple Arcade, а также выпустила более 300 обновлений для существующих проектов. В конце этого месяца крупные обновления получат Jetpack Joyride 2, Angry Birds Reloaded, SpongeBob: Patty Pursuit, Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat, LEGO Star Wars: Castaways, Asphalt 8: Airborne+, Cut the Rope Remastered, My Little Pony: Mane Merge и другие.