Apple анонсировала релиз приложений Final Cut Pro и Logic Pro для планшетов iPad. Оба приложения будут доступны по подписке за 4,99 доллара в месяц или 49 долларов в год начиная с 23 мая.

Final Cut Pro и Logic Pro для iPad получат полностью переработанный интерфейс, адаптированный под сенсорные экраны. Однако, несмотря на относительно небольшую диагональ, купертиновцы постарались разместить на дисплее все основные инструменты.

Final Cut Pro получит новый элемент прокрутки, который должен сделать процесс редактирования «легче, чем когда-либо», позволяя перемещаться по временной шкале, перемещать клипы и выполнять редактирование, используя только палец и жесты мультитач. Новая функция под названием «Живое рисование» позволит использовать Apple Pencil для рисования и записи прямо поверх видеоконтента.

Пользователи iPad Pro на чипе Apple M2 смогут использовать функцию наведения Apple Pencil для предварительного просмотра отснятого материала, не касаясь экрана. Также устройства на базе процессоров M2 будут поддерживать запись в ProRes. Компания сообщила, что на iPad будут доступны функции с машинным обучением, предназначенные для удаления шумов, объектов и работы с масками. Полученные файлы можно будет экспортировать для публикации или продолжения работы на Mac.

Что касается Logic Pro, то в нём будет реализовано мульти-тач управление программными инструментами и навигация по проектам, Apple Pencil тоже можно использовать. Используя встроенные микрофоны, можно записывать аудиодорожку прямо внутри приложения. Утилита получит поддержку двустороннего обмена для быстрого перемещения файлов и данных Logic Pro между iPad и Mac. Кроме того, Apple представила модуль для преобразования времени и высоты тона для Logic Pro под названием Beat Breaker, который позволит пользователю касанием или щипком «изменить форму и перемешать звуки».

Для работы Final Cut Pro необходим ‌iPad‌ с чипом M1 или новее, а для Logic Pro — планшет с чипом‌ A12 Bionic или новее.