Смартфоны Apple 2024 года – iPhone 16 Pro и 16 Pro Max – получат экраны с диагоналями 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил аналитик и инсайдер Росс Янг.

По информации Янга, также изменится соотношение сторон дисплеев — оно будет 20:9 или 20,5:9. iPhone 14 Pro и 14 Pro Max имеют экраны размером 6,1 и 6,7 дюйма соответственно с соотношением сторон 16:9.

При этом Янг уточняет, что названные им параметры экранов являются примерными. Точные данные эксперт обещал раскрыть во время конференции Display Week, которая пройдет в Лос-Анджелесе с 23 по 25 мая. Там же Янг детально расскажет о новом соотношении сторон экранов.

Кроме того, Янг раскрыл первые особенности базовых моделей смартфонов Apple. Специалист предположил, что в этом году все модели смартфонов компании получат экранный вырез Dynamic Island, в 2025 году условные iPhone 17 и 17 Plus будут иметь LTPO-дисплей, в 2027 году — стартовые аппараты получат встроенный под дисплей сенсор Face ID.

При этом Pro-модели получат обновление раньше. Росс Янг рассказал, что Apple представит биометрический сенсор Face ID под экраном в моделях iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, выпуск которых должен состояться в 2025 году.