Симулятор езды по бездорожью SnowRunner выйдет на компьютерах Mac и будет доступен в Mac App Store, Steam и Epic Games Store в этом году.

На компьютерах Apple игра задействует технологию MetalFX Upscaling, чтобы повысить производительность и качество графики. Заявлена поддержка контроллеров и кроссплатформенная игра с консолями и ПК.

В игре будет 40 аутентичных машин от таких производителей, как Ford, Chevrolet и Freightliner для преодоления грязи, снега и замерзших озёр. Задания можно будет выполнять в одиночку или с другими игроками в кооперативе до четырёх человек, а также устанавливать различные моды, созданные сообществом.

Стоимость игры составит $29.99. Все вышедшие ранее дополнения, издание Premium Edition и сезонные пропуски первого, второго и третьего года можно будет приобрести отдельно.