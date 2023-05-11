Ресурс 9to5Mac нашел в iOS 16.5 RC много информации о новых беспроводных наушниках Beats Studio Pro.

В файлах операционной системы обнаружилось не просто упоминание новых наушников, но и некоторые технические характеристики новинки, а также изображения аксессуара. Согласно имеющимся данным обновленные Beats Studio Pro получат поддержку пространственного звука, режим прозрачности и быстрое переключение между устройствами. За работу этих функций будет отвечать фирменный чип Beats.

Beats Studio Pro будут доступны в черном, белом, темно-синем и коричневом цветах. У них исчезнет логотип Studio с оголовья. Кроме того, гарнитура наконец-то получит порт USB-C для быстрой зарядки.

Внешне наушники похожи на Beats Studio 3 Wireless. Вероятно, Beats Studio Pro разрабатывается в сотрудничестве с дизайнером Сэмюэлем Россом, который в прошлом уже работал с Beats.

Помимо Beats Studio Pro у Apple в разработке также имеются и Beats Studio Buds+. Судя по коду в iOS 16, эта модель будет поддерживать совместное прослушивание, автоматическое переключение устройств и вызов ассистента Siri голосовой командой без дополнительных действий — как в AirPods и других моделях Beats. Тем не менее, вместо чипа Apple H1/H2 в этом случае будет использоваться кастомный чип Beats.

Когда новика появится в продаже и сколько она будет стоить, сейчас неизвестно. Однако ранее сообщалось, что Beats Studio Buds+ должны появиться на полках магазинов 18 мая. Возможно, в это же время начнутся продажи и новых Beats Studio Pro.