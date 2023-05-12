Apple опубликовала результаты независимого исследования, согласно которым выручка небольших разработчиков в App Store за период с 2020 по 2022 год выросла на 71%.

«Небольшими разработчиками» считаются те, кто зарабатывает до $1 млн в год и имеет менее 1 млн загрузок в год. Для них действуют особые условия — комиссия с любых покупок пользователей 15% вместо стандартных 30%.

Согласно результатам исследования, в 2022 году более 90% разработчиков в App Store были мелкими. Отдельно указывается, что около 25% из этих небольших разработчиков, присоединившиеся к платформе, находятся в Европе. Это важно, поскольку именно Евросоюз вынуждает Apple добавить в iOS возможность сторонней установки приложений. На Китай пришлось 23% «новеньких», а 14% — на США. Ещё 35% новых мелких разработчиков из Южной Кореи, Индии и Бразилии.

По росту выручки инди-разработчики обогнали крупные студии в App Store. Самые лучшие финансовые результаты показали приложения для здоровья, фитнеса, спорта и образа жизни.

В 2022 г. почти 80% небольших разработчиков выпускали приложения на нескольких рынках, а 40% загрузок их программ осуществляется за пределами их домашнего региона. Кроме того, 40% разработчиков, которые раньше считались мелкими, но сумели заработать более 1 миллиона долларов в 2022-м, 5 лет назад или получали менее 10.000 долларов в год, или вовсе не публиковались в App Store.