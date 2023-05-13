Apple планирует оснастить будущие iPhone собственным дисплеем MicroLED, который обеспечит более высокую яркость, сниженное энергопотребление, улучшенную контрастность и другие преимущества перед текущими OLED-дисплеями, сообщает издание DigiTimes.

По сравнению с OLED-решениями, дисплеи такого типа почти не выгорают, потребляют на 50% меньше энергии, а также имеют значительно более высокую скорость отклика. Однако есть у них и минусы. В частности, сложный процесс производства и достаточно высокая цена.

Как утверждается, Apple Watch Ultra станут первым гаджетом компании, который перейдет на MicroLED. За ним последуют iPhone и iPad, по траектории от меньшего к большему устройству. По такому же принципу сейчас происходит внедрение OLED-дисплеев. Первым устройством Apple с OLED-дисплеем были оригинальные Apple Watch, за ним последовал iPhone X, а первые модели iPad и Mac с OLED-дисплеями ожидаются в следующем году.

Переход начнется в 2024-2025 годах. Таким образом можно предположить, что первый iPhone с MicroLED-экраном выйдет в 2026-2027 году.