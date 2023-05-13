На YouTube-канале Apple TV+ появился тизер второго сезона сериала "Основания", созданного по мотивам одноимённой книжной серии Айзека Азимова. Премьера запланирована на 14 июля.

Первый сезон шоу рассказывает о математике Хари Селдоне, который приходит к формуле, идеально предсказывающей конец Галактической империи и уничтожение человеческого общества. Чтобы сохранить знания и обеспечить процветание в будущем, он создает группу повстанцев, бросающих вызов империи.

Действие второго сезона будет развиваться спустя столетие после финала первого. «Мстительная королева» стремится уничтожить Галактическую империю изнутри, а Основание между тем «переходит в религиозную фазу». Судя по новому трейлеру, назревает второй кризис – очередное противостояние с Империей.

В свежих сериях усилится конфликт с Империей Клеона, оказавшейся на грани падения. Гаал Дорник и Салвор Хардин придется иметь дело с колонией людей, обладающих сверхспособностями, благодаря которым они могут изменить саму психоисторию. Главным героям предстоит пережить тяжелые испытания и личные кризисы, чтобы в итоге привести человеческую расу к светлому будущему.

К своим ролям в «Основании» вернутся Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл и Леа Харви. В числе новых лиц: Холт Маккэллани, Изабелла Лафлэнд, Кулвиндер Гир, Элла-Рэй Смит, Рэйчел Хаус, Нимрат Каур, Бен Дэниелс и Димитрий Леонидас. Шоураннером по-прежнему выступает Дэвид С. Гойер («Темный рыцарь», «Человек из стали»).