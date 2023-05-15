Журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией о новом процессоре Apple. По его данным, сейчас компания тестирует MacBook Pro следующего поколения с чипом M3 Pro.

Судя по имеющейся информации, чип работает на необъявленном MacBook Pro с macOS 14. Гурман предполагает, что версия M3, который тестирует Apple, — это M3 Pro базового уровня. Подробности о платформе инсайдер получил от разработчика приложений для компьютеров Apple. Перед выпуском ноутбука Apple нужно удостовериться в совместимости новой платформы с различными приложениями.

По словам Гурмана, в состав однокристальной платформы M3 Pro входят 12-ядерный CPU (по шесть высокопроизводительных и энергоэффективных ядер), 18-ядерный GPU и 36 ГБ унифицированной памяти. В свою очередь, чип M3 Max получит 14-ядерный CPU и 40-ядерный GPU, а M3 Ultra — 28 и 80 ядер соответственно.

Как ожидается, грядущая линейка процессоров M3 будет изготавливаться компанией TSMC по нормам 3-нанометрового технологического процесса, а серийное производство новых SoC, по слухам, будет запущено в ближайшее время. По прогнозам Гурмана, первые Mac на базе новых M3 поступят в продажу к концу текущего года, а 15-дюймовый MacBook Air с чипом M2 — уже этим летом.