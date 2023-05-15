Базовый iPhone 15 и его увеличенную версию iPhone 15 Plus оснастят камерами с разрешением 48 Мп. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на аналитика гонконгской инвестиционной компании Haitong International Securities Джеффа Пу.

Ожидается, что новый трехслойный 48-мегапиксельный сенсор обеспечит захват большого количества света, что приведет к улучшению качества фотографии. Однако, по словам Пу, такое решение Apple может привести к задержкам в производстве iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Пу пока считает, что эти модели всё же представят вместе с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, однако следит за ситуацией.

Впервые Apple использовала камеру на 48 Мп в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Благодаря новым модулям смартфоны получили возможность делать фотографии в формате ProRAW с большим разрешением. При этом базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus сохранили традиционные сенсоры на 12 Мп.

В отчёте аналитика подтверждается, что все смартфоны серии iPhone 15 будут оснащены разъёмом USB-C. Чип Apple A17 достанется только моделям с приставкой Pro, тогда как базовые iPhone 15 будут работать на базе прошлогоднего Apple A16. Похожая схема применяется в серии iPhone 14. Также Пу утверждает, что модели iPhone 15 Pro не получат сенсорные боковые кнопки из-за «проблем с дизайном».