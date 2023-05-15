Apple начала доставлять в магазины ещё неанонсированные беспроводные наушники Beats Studio Buds+. Дизайнер и инсайдер Бен Гескин опубликовал фотографию упаковки, подтверждающую название и дизайн нового устройства.

Судя по фото, которым поделился Гескин, Beats Studio Buds+ будут выполнены в прозрачном дизайне. Однако в продаже также ожидаются расцветки Black и Ivory.

Согласно информации, которая появилась в сети ранее, Beats Studio Buds+ получат улучшенную систему шумоподавления и больше микрофонов. Вместе с этим наушники должны отличаться внушительным временем автономной работы. При зарядке от кейса они могут прожить до 36 часов. Это заметно больше, чем оригинальная модель, вышедшая в 2021 году.

По ранее появившейся информации, в новых наушниках эффективность шумоподавления в сравнении с Beats Studio Buds улучшилась в 1,6 раза, будет возможность переключения между сопряжёнными устройствами, появится поддержка сервиса поиска утерянных гаджетов Apple Find My и объёмного звучания.

Официальные продажи Beats Studio Buds+ начнутся 18 мая. Цена наушников составит $169.95.