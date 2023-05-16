Apple анонсировала ряд новых технологических решений, которые в первую очередь предназначены для пользователей с ограниченными возможностями, но также пригодятся пожилым людям и другим пользователям. Инструменты должны появиться на iPhone, iPad и Mac в конце этого года. Компания подчёркивает, что они созданы с учётом отзывов людей с нарушениями зрения, слуха и речи.

Одна из объявленных возможностей устройств Apple – Assistive Access, включающая в себя настраиваемый интерфейс для телефона и FaceTime, которые были объединены в единое приложение «Вызовы», а также «Сообщения», «Камера», «Фотографии» и «Музыка». Эта функция предлагает отличный интерфейс с высококонтрастными кнопками и большими текстовыми метками, а также инструменты, помогающие доверенным лицам адаптировать интерфейс для человека, которого они поддерживают. Например, люди, предпочитающие визуальное общение, могут использовать клавиатуру исключительно с эмодзи и функцией записи видеосообщений. Для главного экрана можно выбрать визуальный макет на основе сетки и иконок приложений или макет со строками для пользователей, предпочитающих текст.

Для тех, кто рискует потерять способность разговаривать из-за болезни, будет работать функция Personal Voice («Персональный голос»), которая синтезирует речь на основе голоса пользователя. Для создания «копии» голоса нужно в течение 15 минут зачитывать в микрофон специальные подсказки. Функция работает на основе алгоритмов машинного обучения и интегрируется с «Живой речью»: для озвучивания текста можно будет использовать собственный голос.

Живая речь — еще одна важная новая функция. С помощью Live Speech на iPhone, iPad и Mac пользователи могут записывать и набирать то, что они хотят сказать, чтобы фразы произносились вслух во время телефонных звонков и вызовов FaceTime, а также в личных беседах. Пользователи также могут сохранять часто используемые фразы, чтобы быстро присылать их во время разговоров с семьей, друзьями и коллегами. Live Speech был разработан для поддержки миллионов людей во всем мире, которые не могут говорить.

Инструмент «Лупа», который позволяет использовать камеру как увеличительное стекло и помогает слабовидящим распознавать объекты, получит новые функции. Он также сможет подсказывать значение небольших текстовых обозначений на кнопках — например, в лифте или на микроволновке. Устройство определит текст и прочтёт его вслух. Функция будет доступна в том числе на английском, французском, немецком, испанском, китайском, японском и украинском языках.

Существующие инструменты Apple для преобразования речи в текст также получат обновление. Теперь в «Управлении голосом» будет включено фонетическое редактирование текста, что облегчит людям, набирающим текст голосом, исправление ошибок. Эта функция будет доступна изначально на английском, испанском, французском и немецком языках.

Ожидается, что новые функции появятся в различных продуктах Apple в этом году.