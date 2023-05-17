После череды утечек Apple, наконец, представила наушники Beats Studio Buds+. Несмотря на внешнюю схожесть с «обычными» Beats Studio Buds, новинка имеет целый ряд особенностей.

Наушники отличаются улучшенной посадкой, а также более продвинутой системой активного шумоподавления и увеличенным временем автономной работы. Ещё инженеры увеличили микрофоны для чёткого качества звонков и переработали кнопку b — теперь она точнее определяет нажатия. Помимо поддержки активного шумоподавления поддерживается режим прозрачности, в котором воспроизводимая музыка смешивается со звуками окружающего пространства. Устройство защищено от влаги по стандарту IPX4.

Помимо больших, средних и маленьких амбушюров, в комплекте теперь предлагаются сверхмаленькие — подойдут для детей, подростков или обладателей миниатюрных ушей. Функцию переключения между ANC и режимом прозрачности можно настроить для активации голосового помощника или регулировки громкости. Beats Studio Buds+ также поддерживают контент с пространственным звучанием в Apple Music, хотя у них нет функции отслеживания головы, которая имеется в Beats Fit Pro и некоторых моделях AirPods.

Заявлено, что без подзарядки новинка может проработать до 9 часов, а зарядный футляр увеличивает автономность аксессуара до 36 часов. Технология Fast Fuel позволяет за 5 минут зарядить наушники на час работы.

Ещё интересное нововведение — расцветка Transparent, которая предполагает использование полупрозрачного пластика в кейсе и самих наушниках. Стоимость Beats Studio Buds + составляет 169,99 долларов, наушники доступны для заказа на сайте Apple в США, Канаде и Китае. Помимо прозрачной версии, есть чёрная и бежевая расцветки.