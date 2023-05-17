Приложение Photomator от разработчиков графического редактора Pixelmator, получило официальный релиз для macOS. Впервые приложение для редактирования фотографий на iPhone и iPad появилось на MacBook и настольных компьютерах Mac.

В компании рассказали, что разработали Photomator для macOS с нуля, используя Swift UI, Core ML, Core Image и Metal. У приложения есть нативная поддержка процессоров Apple Silicon, что обеспечивает максимальное быстродействие и скорость обработки фотографий. Также Photomator доступен на iPad и iPhone, а для синхронизации данных используется iCloud. Это, как отметили разработчики, позволяет начать работать с отснятым материалом на iPad в дороге, а продолжить в студии на Mac.

Приложение включает в себя инструменты для обрезки изображений, корректировки цветов, восстановления и клонирования объектов на фотографиях, а также позволяет редактировать отдельные части фотографий и автоматически выбирать объекты, небо и фон. Инструменты выбора AI позволяют легко изолировать объект или фон на изображении.

Вы также можете сделать выделение вручную с помощью кисти или использовать градиентные маски. Другие функции на базе искусственного интеллекта включают интеллектуальную автоматическую обрезку, расширенное шумоподавление, повышение разрешения Super Resolution и многое другое.

Photomator поддерживает более 600 форматов файлов, включая Apple ProRAW.

Стоимость Photomator составляет 4,99 доллара в месяц или 29,99 доллара в год. Пожизненную лицензию можно приобрести за 99 долларов. Если вы уже заплатили за Photomator на iPad и iPhone, вы можете использовать приложение для Mac без дополнительной оплаты.