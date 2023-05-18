В России начали закрываться авторизованные сервисы Apple. Пока такое решение приняли два центра в Москве и Санкт-Петербурге, еще один объявил сбор денег на продолжение работы, выяснили «Известия». Такая ситуация связана с тем, что Apple отказалась продлевать с ними договоры. Письма об этом сервисы получили еще в марте.

Так, больше не работает АСЦ MacLabs в Москве и B2X в Санкт-Петербурге, а сервис «Бробролаб» запустил краудфандинговую кампанию по сбору средств на дальнейшее продолжение деятельности — компании необходимо 6 млн руб.

Причиной проблем являются санкции — в частности прекращение официальных поставок гаджетов Apple в Россию, а также отсутствие ввоза деталей для компьютеров и планшетов. По словам гендиректора «Бробролаб» Дмитрия Кирьянова, в 2022 году количество клиентов сервисного центра сократилось вдвое и продолжает падать в нынешнем году.

Шансы на выживание сейчас остались только у тех АСЦ Apple, что относятся к крупным розничным сетям, считает источник «Известий». Производитель прекратил прямые поставки запчастей и комплектующих в Россию — теперь они распределяются по АСЦ через компанию, расположенную в Прибалтике, в результате чего растут сроки гарантийного ремонта и стоимость постгарантийного обслуживания. Ещё один вариант для выживания — смена профиля деятельности: в «Бробролаб», например, начали торговать новой техникой Apple.

Однако участники рынка утверждают, что владельцы устройств, купленных у ретейлеров через параллельный импорт, с проблемами в ремонте не столкнутся. «Уровень и качество сервисной и гарантийной поддержки зависят от продавца и дистрибьютора, ответственного за ввоз конкретной партии товара, а также от уровня компетенций, опыта и наработок сервисных центров, с которыми у поставщика заключены договоры», — объяснила ведущая продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова.

По сути, поменялся только заказчик услуг: если раньше ремонт компенсировала Apple, то теперь магазины вынуждены тратить на ремонт устройств собственные средства, закладывая эти расходы в стоимость гаджетов.