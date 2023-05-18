Apple опубликовала подробную информацию о своей грядущей Всемирной Конференции Разработчиков (WWDC), которое впервые будет включать в себя экскурсию по Apple Park, серию расширенных сессий разработчиков и, по-видимому, вечернее мероприятие.

На 5 июня - первый день работы конференции - компания запланировала проведение некоего «специального мероприятия в Apple Park». Что собираются показать в ходе этого мероприятия, Apple не уточняет, однако отмечает, что оно будет проводиться весь день. На нём ожидаются встречи с разработчиками и инженерами Apple, а также церемония награждения победителей Apple Design Awards за лучшие программные и аппаратные разработки для iOS и macOS.

WWDC предназначена в основном для разработчиков. Тем не менее, Apple также представляет новые версии операционных систем для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.

Ожидается, что на мероприятии покажут операционную систему xrOS для гарнитуры смешенной реальности Apple и само устройство. Аналитики и инсайдеры уже подтвердили, что презентация состоится на WWDC, а сама гарнитуру может простимулировать всю индустрию AR/VR. Устройство будет оснащено 4K-экранами micro-OLED для двух глаз, чипом Apple и сканером радужной оболочки глаза для различных целей. Гарнитура также получит несколько камер и датчиков для поддержки навигации на основе жестов. Предположительно, её стоимость составит $3000-4000.

WWDC 2023 будет транслироваться на сайте Apple, в приложении Apple Developer, а также на Apple TV и на YouTube.