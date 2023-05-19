Apple запретила своим сотрудникам использовать в рабочих процессах ChatGPT, а также другие чат-боты и генеративные платформы искусственного интеллекта из-за необходимости соблюдения безопасности, сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты медиа ознакомились с внутренней запиской, согласно которой в корпорации вводят запрет на использование чат-ботов и генеративных платформ искусственного интеллекта. По словам источников в Apple, руководители компании опасаются, что из-за ChatGPT и прочих подобных систем может произойти утечка конфиденциальной информации.

Также работникам запретили использование Copilot от Microsoft — это программа, позволяющая автоматизировать создание кода, в основе которой тоже лежит ИИ.

Дело в том, что чат-боты отправляют некоторые данные разработчикам, которые те используют для улучшения работы платформы. В марте в ChatGPT был обнаружен баг, из-за которого пользователи могли видеть историю других людей, воспользовавшихся чат-ботом. С тех пор создатели ChatGPT добавили в сервис функцию, позволяющую отключить сохранение логов.

Apple стала лишь одной из многих компаний и организаций, запретивших использование публичных чат-ботов для обработки служебной информации. Одной из первых, опираясь на несколько инцидентов, с таким запретом выступила южнокорейская Samsung Electronics. Тенденцию поддержали некоторые американские банки и операторы связи, а также гигант интернет-торговли Amazon.

WSJ также отмечает, что команда инженеров Apple активно работает над собственной моделью искусственного интеллекта. Проект возглавляет Джон Джаннандреа, которого переманили из Google в 2018 году.

На днях вышло официальное приложение чат-бота ChatGPT для iOS. Сейчас оно есть только в App Store для США. В ближайшие недели компания расширит список поддерживаемых стран.