Apple выбыла из тройки лидеров по объему импорта смартфонов в Россию, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчёт GS Group. Однако по выручке компания сохраняет за собой первое место на российском рынке.

Если за I квартал 2022 года компания поставила в страну 1 млн смартфонов, то за аналогичный период этого года было ввезено 30% меньше - 700 тыс. устройств. По данным компании GS Group, Apple занимает пятое место на российском рынке с долей в 11%.

Возглавляет топ Xiaomi с 21% рынка (1,3 млн смартфонов за первый квартал 2023 года), на втором месте Samsung (14%, 900 тыс. смартфонов), на третьем — Honor (11,3%, 730 тыс. смартфонов), а на четвертом — Realme (11%, 710 тыс. смартфонов).

По выручке Apple остается лидером на российском рынке. Оборот компании по сравнению с I кварталом 2022 года снизился только на 21%, а сокращение импорта компенсировалось за счет роста цен на iPhone: устройства в среднем подорожали с 89 тыс. руб. до 98 тыс. руб. По продажам в 2023 году лидирует iPhone 13 на 128 Гб, отмечают в GS Group. В 2023 россияне купили 120 тыс. устройств этой модели.

По количеству используемых смартфонов Apple по‑прежнему находится в тройке лидеров в России: сейчас на руках у россиян находится более 13 млн iPhone. Возглавляет список Samsung с 31 млн штук, второе место занимает Xiaomi с 24,8 млн устройств у россиян.