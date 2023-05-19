Стриминговый сервис Apple TV+ представил дебютный трейлер нового криминального триллера режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Главные роли в ленте исполнили Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Глэдстоун.

В основе сюжета «Убийц цветочной луны» лежат реальные события, описанные в одноименной книге журналиста Дэвида Гранна. Она вышла в 2017 году и стала бестселлером. Фильм, как и первоисточник, рассказывает историю массовых убийств членов племени осейджей в поселении, где в 1920-х годах открыли месторождение нефти. Чтобы узнать, кто стоит за преступлениями, в округ Осейдж в Оклахоме отправляют агентов ФБР под прикрытием.

В остальной актерский состав вошли Брендан Фрейзер, Джон Литгоу, Скотт Шеперд, Пэт Хили, Кара Джейд Майерс, Дженей Коллинс, Джиллиан Дион, Танту Кардинал и другие. Сценарий написали обладатель премии «Оскар» Эрик Рот («Форрест Гамп») и сам Скорсезе. Хронометраж картины составляет 206 минут, а бюджет — $200 млн.

Премьера «Убийц цветочной луны» состоится 20 мая на Каннском кинофестивале, в мировой прокат фильм выйдет в октябре, а затем состоится онлайн-премьера на Apple TV+.