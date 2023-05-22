Apple через подставную компанию подала заявки на товарные знаки, связанные, как ожидается, с её гарнитурой дополненной реальности.

Один из них имеет название xrProOS. Заявка на него была подана от лица компании Deep Dive LLC, которая ранее уже регистрировала товарные знаки от лица Apple. Этот знак упоминается в прессе впервые, и до конца непонятно, как именно компания будет его использовать. Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман заявлял о том, что операционная система для AR-гарнитуры получит название xrOS, так что новый бренд, скорее всего, тоже будет относиться к этому устройству.

Стоит отметить, что Deep Dive LLC также регистрировала словесный знак xrOS в Управлении интеллектуальной собственности Новой Зеландии. Для Apple в этом нет ничего удивительного. Таким образом, купертиновцы стараются скрыть от общественности свои грядущие анонсы.

Ранее были зарегистрированы другие торговые марки, потенциально связанные с гарнитурой Apple, включая Reality One, Reality Processor, Optica и Deep Screen. Некоторые заявки были поданы подставной компанией под названием Immersive Health Solutions LLC.

Ожидается, что первая AR-гарнитура от Apple будет представлена на WWDC 5 июня, а ее релиз состоится позднее в этом году. Предполагается, что она будет сочетать в себе функции виртуальной и дополненной реальности, а ее стоимость составит около $3 тыс.