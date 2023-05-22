Apple в рамках ежегодного отчёта о прозрачности раскрыла статистические данные по работе App Store в 2022 году.

Компания сделала это впервые в рамках урегулирования судебного процесса с разработчиками в 2021 году. По условиям мирового соглашения Apple пообещала предоставлять разработчикам содержательную статистику о процессе проверки приложений, включая количество отклонённых приложений, количество деактивированных учётных записей клиентов и разработчиков, количество приложений, удалённых из ‌App Store‌, данные относительно поисковых запросов и результатов и многое другое.

Так, в нем говорится, что за прошедший год на платформе насчитывалось 1,78 миллиона приложений. При этом разработчики отправили на публикацию 6,1 миллиона приложений, заявки на публикацию 1,67 миллиона программ были отклонены по различным причинам.

За 2022 год из App Store были удалены 186.195 приложений. Большая часть убранных из онлайн-репозитория программ оказались играми, утилитами, сервисами для бизнеса и образования. Чаще всего Apple удаляет те программы, которые не соответствуют требованиям безопасности, кишат рекламой или нестабильно работают. Также программы удаляются по требованиям властей.

В лидерах удаленных по запросу правительств различных государств приложений оказался Китай, власти которого в 2022 году потребовали удалить 1435 программ. Также были удовлетворены 14 запросов из Индии, 10 — из Пакистана, 7 — из России.

Кроме того, Apple заблокировала 428.487 аккаунтов разработчиков из 36.974.015. Чаще всего «банили» создателей игр, финансовых и образовательных приложений. Корпорация сообщает, что блокируются не только аккаунты разработчиков, но и обычных пользователей. За 2022 год Apple удалила более 280 тыс. учетных записей Apple ID. Сообщается, что эти пользователи проводили подозрительные транзакции на общую сумму 2.090.195.480 долларов. Хотя разработчики и пользователи могут обжаловать решение компании, как правило, большинство апелляций отклоняются.