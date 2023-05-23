Согласно данным аналитиков CIRP, смартфоны Apple по-прежнему весьма сильно привлекают пользователей Android. Свежий опрос в США на эту тему показал, что количество тех, кто перешёл с Android на iOS, достигло максимума за последние пять лет.

«15% новых владельцев iPhone сообщают, что последним смартфоном у них было мобильное устройство на Android. Это на 4% больше, чем в прошлом году, и на 5% больше, чем в 2020 и 2021 годах», — говорится в исследовании.

В последний раз так много людей мигрировало с Android на iOS в 2017-2018 годах. Любопытно, что в 2020 году количество переходов в сторону iPhone было минимальным (10%), но теперь год от года только растет.

Самый высокий уровень таких "перебежчиков" был зарегистрирован в 2016 году, когда вышел iPhone 7. Тогда на iPhone перешёл 21% пользователей устройств на Android.