Портал 9to5mac на основе полученных чертежей показал первые рендеры смартфона iPhone 16 Pro Max, который, по слухам, может получить название iPhone 16 Ultra.

Предполагается, что он будет иметь экран диагональю примерно 6,9 дюйма, а размеры корпуса увеличатся. Аппарат заметно выше, но ширина увеличится незначительно. Рендеры показывают, как Apple планирует увеличить размер экрана iPhone 16 Pro Max, максимально сохраняя при этом общий форм-фактор, насколько это физически возможно.

Приблизительная ширина iPhone 16 Ultra составит 77,2 мм, высота — 165 мм, размер экрана — 6,9 дюймов. У iPhone 15 Pro Max, соответственно, 76,7 мм, 159,8 мм и 6,7 дюймов.

Аналитик TF Securities Минг-Чи Куо и основатель Display Supply Chain Consultants Росс Янг сообщили, что iPhone 16 Pro также увеличится, причем Янг сказал, что размер экрана составит примерно 6,3 дюйма. 9to5Mac отмечает, что более крупный дисплей позволит Apple установить в iPhone 16 Pro перископический зум-объектив, которого не будет в меньшем по размеру iPhone 15 Pro.

Пользователь Твиттера под ником @URedditor сообщил, что в следующем году Apple изменит и базовые модели iPhone 16. Так, компания вернётся к расположению тыльных камер друг под дружкой, как было в iPhone 11 и iPhone 12. В этом же году, как ожидается, iPhone 15 и 15 Plus лишатся выреза-чёлки, вместо которого будет Dynamic Island, как в «прошках».

Издание подчёркивает, что до выпуска серии iPhone 16 остаётся больше года, и к этому моменту Apple может изменить некоторые моменты.