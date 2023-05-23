Apple заключила многомиллиардное соглашение с американской технологической компанией Broadcom. В рамках сотрудничества Broadcom разработает для Apple компоненты, необходимые в работе мобильных сетей пятого поколения 5G, сообщается в пресс-релизе компании.

В рамках этого сотрудничества Broadcom будет разрабатывать радиочастотные компоненты 5G, включая фильтры FBAR (пленочные объемные акустические резонаторы, подавляющие помехи на разных частотах мобильных сетей), а также другие компоненты беспроводной связи. Чипы будут проектироваться и производиться в США, в том числе в Форт-Коллинзе (штат Колорадо), где расположено основное предприятие Broadcom.

Эти инвестиции являются частью обязательств Apple, взятых ею на себя в 2021 году. Компания обещала инвестировать 430 миллиардов долларов в экономику США в течение пяти лет. Сегодня Apple находится на пути к достижению своей цели за счёт инвестиций в центры обработки данных, технологии и производство, расположенное на территории страны.

"Мы очень рады взять на себя обязательства, которые задействуют изобретательность, креативность и инновационный дух американского производства", - отметил Тим Кук, слова которого приводятся в пресс-релизе компании. У Apple и Broadcom уже есть договор на производство FBAR-фильтров, и новое партнёрство позволит Broadcom вложиться в автоматизацию процессов и повышение квалификации технических специалистов и инженеров.

После внедрения технологии 5G в iPhone и других устройствах в 2020 году, Apple помогла расширить и ускорить внедрение 5G по всем США, стимулируя инновации и увеличивая количество рабочих мест среди компаний, поддерживающих инновации и инфраструктуру 5G. Всего Apple обеспечила более 2,7 млн рабочих мест по всей Америке, говорится в пресс-релизе компании.