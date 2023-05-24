Apple выпустила фирменные приложения Final Cut Pro и Logic Pro для iPad. Они уже доступны в App Store по всему миру.

Популярная среди пользователей Mac программа для профессионального монтажа Final Cut Pro была оптимизирована для iPad, сохранив десктопный функционал. Аналогичным образом компания представляет перешедшую с компьютеров на планшеты программу для создания музыки Logic Pro. Отдельное внимание было сосредоточено на адаптации Final Cut Pro и Logic Pro для сенсорных экранов и взаимодействия с помощью стилуса Apple Pencil.

С помощью Final Cut Pro создатели контента могут записывать видеоролики, импортировать их с видеокамер, редактировать и готовить к публикации. Поддерживается работа с профессиональными форматами файлов, включая фирменный Apple ProRes. Есть возможность работать с многокамерным монтажом, когда один и тот же объект снимается с разных ракурсов и на разные камеры. В специальном окне пользователь может переключаться между дорожками камер и выбирать удачные моменты для финального монтажа. Final Cut Pro для iPad поставляется вместе с функциями на базе машинного обучения. Пользователь может взаимодействовать с приложением с помощью сенсорного экрана, внешней клавиатуры или фирменного стилуса.

Logic Pro позволяет записывать звуки и создавать семплы с помощью микрофонов iPad, но можно и импортировать материалы с рекордеров или профессионального студийного оборудования. Библиотека Logic Pro включает в себя более сотни плагинов, эффектов и виртуальных музыкальных инструментов. Сторонние плагины можно импортировать в проект. Также специально для iPad компания разработала режим редактирования семплов с помощью сенсорного экрана.

Ранее Final Cut Pro и Logic Pro были эксклюзивом компьютеров Mac. Ключевым отличием мобильных версий стала подписка. Если на macOS Final Cut Pro и Logic Pro стоят $299,99 и $199,99 соответственно, то на iPad за них придётся платить 4,99 долларов в месяц или 49 долларов в год. В России цены составляют 399 рублей в месяц или 3999 рублей в год. Первый месяц можно пользоваться бесплатно.

Final Cut Pro совместим с моделями iPad, работающими на базе процессора M1 или выше. Logic Pro доступен для моделей iPad с чипом A12 Bionic или выше. Оба приложения требуют как минимум iPadOS 16.4.