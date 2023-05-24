В преддверии скорого начала конференции WWDC 2023, Apple назвала финалистов премии Apple Design Award.

Премия Apple Design Award вручается разработчикам мобильных приложений для iOS. Компания ежегодно отбирает приложения с лучшим дизайном, интерфейсом, инновациями и визуальными эффектами. В этом году финалистов объявили в шести категориях. В одну из номинаций - «Инклюзивность» - вошли приложения, которые должны понравиться всем людям независимо от их гражданства и культуры.

Разработчики, приглашённые в Apple Park 5 июня, смогут присутствовать на церемонии вручения наград Apple Design Awards. Победители получают уникальный сувенир в виде алюминиевого куба с логотипом Apple и названием своего приложения.

Полный список финалистов представлен на сайте Apple.