По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple обновит экран блокировки iPhone в новой версии iOS, превратив его в «смарт-дисплей» с уведомлениями, погодой и напоминаниями.

Как пишет Гурман, на экране iPhone будет демонстрироваться тёмный фон с ярким текстом для того, чтобы его было легче читать. Разработка будет опираться на концепцию, предложенную ещё в iOS 16, позволяющую пользователям видеть виджеты с курсами акций, новостями и данными о температуре под циферблатом часов — на вертикально расположенном экране.

По информации Гурмана, это функция будет доступна в горизонтальном положении смартфона. Похожей характеристикой обладает Google Nest Hub. Основная идея в том, чтобы сделать iPhone более полезными, например, когда устройство лежит на столе или прикроватной тумбочке владельца.

Это одно из улучшений функции Always On Display, которая впервые появилась в iPhone 14 Pro. Однако обновленный режим, как считает Гурман, может получить лишь модель iPhone 15 Pro, выход которой ожидается в сентябре.

Ещё, по словам Гурмана, новый горизонтальный AOD разрабатывается и для iPad, а среди других нововведений iOS 17 он назвал модифицированное приложение кошелька и усовершенствованные службы определения местоположения.

Анонс новой версии ОС должен состояться 5 июня на WWDC 2023.