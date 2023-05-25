Apple снимет ограничение по мощности беспроводной зарядки через сторонние зарядные устройства для серии iPhone 15. Об этом сообщает издание MacRumors.

Ранее для быстрой беспроводной зарядки iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 пользователям нужно было использовать ЗУ Apple MagSafe или сторонний аксессуар с сертификацией MFM (Made for MagSafe). Во всех других случаях мощность зарядок ограничивалась 7,5 Вт.

Журналисты ресурса сослались на сообщение известного инсайдера под ником yeux1122, который заявил, что беспроводная зарядка в iPhone 15 будет работать без ограничений. Таким образом, зарядить смартфон с максимальной мощностью в 15 Вт можно будет как штатным зарядным устройством MagSafe, так и сторонними аксессуарами.

Упразднение этого правила — логичный шаг на фоне участия Apple в разработке стандарта беспроводной зарядки Qi2. Он основан на магнитной технологии MagSafe, но будет доступен и за пределами экосистемы компании.