iPhone 15 будет поддерживать сторонние беспроводные зарядки до 15 Вт
Apple снимет ограничение по мощности беспроводной зарядки через сторонние зарядные устройства для серии iPhone 15. Об этом сообщает издание MacRumors.
Ранее для быстрой беспроводной зарядки iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 пользователям нужно было использовать ЗУ Apple MagSafe или сторонний аксессуар с сертификацией MFM (Made for MagSafe). Во всех других случаях мощность зарядок ограничивалась 7,5 Вт.
Журналисты ресурса сослались на сообщение известного инсайдера под ником yeux1122, который заявил, что беспроводная зарядка в iPhone 15 будет работать без ограничений. Таким образом, зарядить смартфон с максимальной мощностью в 15 Вт можно будет как штатным зарядным устройством MagSafe, так и сторонними аксессуарами.
Упразднение этого правила — логичный шаг на фоне участия Apple в разработке стандарта беспроводной зарядки Qi2. Он основан на магнитной технологии MagSafe, но будет доступен и за пределами экосистемы компании.
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