Apple получила патент на технологию, позволяющую пользователям искать утерянные стилусы Apple Pencil с помощью приложения «Локатор».

«Локатор» уже не раз помогала владельцам самых разных устройств Apple в их поиске. Благодаря ему люди быстро находили свои iPhone, AirPods, iPad и другие гаджеты.

На данный момент инженеры Apple так и не снабдили фирменный стилус сверхширокополосным чипом, который позволяет обнаружить устройства в приложении. Вероятно, из-за компактных габаритов, в компании вынуждены применять более грубые методы.

В частности, в заявке, попавшей в Ведомство по патентам и товарным знакам США, говорится о технологии акустического резонатора. В корпусе стилуса предлагается размещать резонаторные отверстия рядом с кончиком устройства. Пользователь с помощью приложения «Локатор» и iPhone сможет посылать акустический сигнал на резонансной частоте отверстий, который будет заставлять Apple Pencil вибрировать. По звуку вибрации можно будет определить местоположение устройства в пространстве.

Главный недостаток этой технологии заключается в том, что поиск будет эффективен только в том случае, если Apple Pencil находится поблизости. На карте его местоположение не показывается.