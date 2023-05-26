Apple начала продавать восстановленные Mac mini с чипами M2, дебютировавшие в начале 2023 года. Apple впервые предложила эти новейшие мини-ПК по сниженной цене.

Пересобранные девайсы со статусом Refurbished пока можно купить только в американском онлайн-магазине компании. Цены на восстановленные модели Mac mini с M2 стартуют с $509 за версию с 8-ядерным процессором, 10-ядерным графическим процессором, 8 ГБ объединённой памяти и SSD на 256 ГБ. Сэкономить можно целых $90, аналогичный новый неттоп обойдётся в $599.

Есть и другие версии восстановленного Mac mini 2023 года. Однако все они базируются на чипе M2, а вот восстановленных версий на M2 Pro пока не предлагается.

Восстановленные продукты Apple во многом близки к новым, каждый восстановленный экземпляр проходит полное тестирование, корпуса не имеют внешних дефектов, проводится полная предпродажная подготовка с очисткой от загрязнений и удалением всех следов предыдущего владельца, а также упаковкой. Восстановленные продукты могут участвовать в программе расширенного обслуживания AppleCare+, и их можно возвращать в магазин в течение двух недель, как и новые товары.