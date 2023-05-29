Apple объявила о закрытии сервиса для автозагрузки фотографий в iCloud «Мой фотопоток» (My Photo Stream).

«Мой фотопоток» — это предшественник сервиса «Фото iCloud», использовавшийся для автоматической загрузки сделанных в последние 30 дней фотографий с iPhone, iPad, iPod Touch, а также компьютеров под управлением macOS и Windows, в облачное хранилище. Все хранящиеся в нём снимки доступны для просмотра и скачивания на других устройствах, авторизованных под той же учётной записью.

26 июля 2023 года сервис будет закрыт. Загрузка новых фотографий в «Мой фотопоток» прекратится за месяц до этого, 26 июня. «Любые фотографии, загруженные в сервис до этой даты, останутся в iCloud в течение 30 дней с даты загрузки и будут доступны на любом из ваших устройств, где в данный момент включена функция "Мой фотопоток"», — говорится на сайте Apple.

После отключения «Моего фотопотока» синхронизированные с помощью данной функции снимки исчезнут из галереи на всех устройствах, кроме исходного. Для того, чтобы сохранить доступ к фотографиям на всех гаджетах, Apple рекомендует их сохранить в память нужного дополнительного устройства.

После отключение «Моего фотопотока» функцию автозагрузки и синхронизации снимков возьмет на себя уже работающий сервис «Фото iCloud», который поддерживается всеми iPhone и iPad на базе iOS 8.3 и новее, а также всеми Mac на OS X Yosemite и новее.