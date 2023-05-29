Суд в США утвердил мировое соглашение по коллективному иску пользователей MacBook против Apple из-за проблем в работе клавиатуры-«бабочки».

Участники иска получат по $50-395 — в зависимости от того, сколько раз ремонтировали устройство и насколько серьёзными были неисправности. Регулятор посчитал условия «справедливыми, оптимальными и оправданными». Выплаты начнут проводить в ближайшее время. Их размер также будет зависеть от того, сколько участников иска — всего их более 86 тысяч человек — в итоге подадут заявку на получение компенсации.

Истцы обвиняли Apple в непредоставлении достаточного техобслуживания ноутбуков, пострадавших из-за неудачной конструкции клавиатуры в MacBook моделей 2015-2019 годов. Клавиши часто заедали из-за попавших пылинок и мелкого мусора.

В ноябре 2022 года Apple предложила урегулировать дело, пообещав выплатить $50 млн. Теперь мировое соглашение утвердил суд. Суд также отклонил жалобы на условия соглашения. Некоторые потребители остались недовольны отсутствием выплат для тех, кто не обращался за ремонтом клавиатур. Другие жаловались на заниженную сумму компенсации.